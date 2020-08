Caruso ufficializza la sua candidatura con ‘Avanti Castelpoto 2025’ (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastelpoto (Bn) – “L’amore per il mio paese è sicuramente la più importante tra le motivazioni che mi spingono oggi a ricandidarmi al fianco di Vito Fusco”. Il vicesindaco Cosimina Caruso annuncia così la sua ricandidatura in vista delle elezioni amministrative di Castelpoto del 20 e 21 settembre nella lista di continuità amministrativa “Avanti Castelpoto 2025” con Vito Fusco sindaco. “Sono sempre stata impegnata, sin da ragazzina, nelle varie associazioni e in politica per cercare nel mio piccolo di fare qualcosa per Castelpoto. Mi ricandido per portare a termine tutto ciò che si è programmato. Da quando sono in amministrazione mi occupo attivamente del sociale. Da componente ... Leggi su anteprima24

