Caldo in Italia, salgono a 14 le città con allerta massima (Di sabato 1 agosto 2020) E' un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: la massima allerta è prevista questo fine settimana in ben 14 città Italiane che passano ad un`allerta di livello 3. Il 'bollino rosso' riguarda le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Ed il problema riguarda anche le infrastrutture."Nel momento in cui vennero ideati, i ponti del Belpaese sono stati costruiti benissimo ed anche la manutenzione è stata efficiente ed adeguata. Oggi però le nuove tecnologie consentono di fare di più: il monitoraggio dinamico deve prendere il posto di quello statico", sottolinea Niccolò De Carlo, ceo e co-fondatore di Sensoworks, startup ... Leggi su ilfogliettone

