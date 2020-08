Cagliari, Zenga amaro: “Forse non avrei dovuto accettare l’incarico…” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Cagliari chiude con una sconfitta pesante contro il Milan il suo campionato. Il tecnico Walter Zenga racconta le sue impressioni al termine del match.LE PAROLE DI ZengaWalter Zenga esprime le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: "E' nel diritto di qualsiasi presidente fare il meglio della sua società. Non ho nulla da rimproverarmi. In questo periodo era difficile fare di più. Il nostro difetto è stato forse quello di fare 10 punti in più e salvarci. Voglio ringraziare tutti, dai magazzinieri ai calciatori per questa meravigliosa esperienza. Passare due mesi da solo, ritrovare una squadra dopo tre mesi e mezzo in cui non si giocava. Non riuscire a fare un allenamento, perdere dei giocatori per infortunio sono state esperienze che mi porterò dentro. I giocatori hanno avuto ... Leggi su itasportpress

