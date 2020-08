Arshavin e la bacheca… senza trofei: “Presi tutti dalla mia ex moglie…” (Di sabato 1 agosto 2020) Genio e sregolatezza da giocatore, Andrej Arshavin si conferma sicuramente sopra le righe anche in età più matura. L'ex calciatore della Nazionale russa, con un grande passato di successi con le maglie di Arsenal e Zenit San Pietroburgo, è stato protagonista di un simpatico siparietto social che ha visto chiamata in causa anche... la sua ex moglie.Arshavin senza trofei: "Tutte dalla mia ex moglie"caption id="attachment 1000229" align="alignnone" width="646" Arshavin (Instagram)/captionArshavin, ora dirigente dello Zenit, ha pubblicato nelle scorse ore una sua foto su Instagram in cui si mostrava pensieroso a lavoro. Tanti like ma anche qualche domanda piuttosto personale relativamente ad una bacheca con prochi, anzi, pochissimi ... Leggi su itasportpress

