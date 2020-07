William e Harry: la Regina Elisabetta spinge per la pace (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo voci di Palazzo riportate da “Us Weekly”, la Regina Elisabetta vorrebbe che i due nipoti arrivassero a una riconciliazione incontrandosi dal vivo. Potrebbe accadere a fine agosto nella residenza reale di Balmoral. Alla Regina Elisabetta la “Megxit”, ovvero l’uscita di Harry e Meghan dalla Royal Family, non sarebbe proprio andata giù. Per questo, adesso, la sovrana avrebbe deciso di intervenire in prima persona, preoccupata per il futuroArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

sylasdbln : ma visto che io e ashe siamo la royal couple dobbiamo fare harry e Megan o william e kate? - Tennis70710879 : RT @_MinutForMinut: Amo questa foto. Perché, prima che si rovinasse tutto, si vedeva che i FabFour erano legati. William sa che Meg rende f… - IOdonna : La regina Elisabetta ordina a William e Harry di riappacificarsi una volta per tutte - infoitcultura : William, Kate, Harry e Meghan: ecco quando potremmo rivederli insieme - infoitcultura : Meghan Markle, le parole che William non avrebbe mai dovuto dire a Harry -