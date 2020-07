Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) Il divieto totale di raggiungere l'Italia da sedici Stati scade oggi, ma il governo ha deciso una proroga. Lo stesso succede per l'ordinanza del Ministero della Salute che impone la... Leggi su ilmessaggero

PizUmbi : @matteosalvinimi NAUSICAA, vai tu NELLE BELLE spiagge di LAMPEDUSA CON IL VIRUS CHE DILAGA. IN EUROPA di nuovo D… - TonyLoria : @luigidimaio @Corriere Ministro, è una questione sanitaria. Abbiamo problemi di contenimento del virus e non possia… - Notiziedi_it : Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma - arcocielo : Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma - michelec1960 : Non si capisce mai se scappano o li fanno scappare? E se devi mandare qualcuno meglio quelli col virus. Ogni tot d… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus arrivi Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma Il Messaggero Virus, nel Lazio 334 migranti dalla Sicilia. La Regione: «Positivo il 4,5% Rischio sovraccarico sistema sanitario»

Di tutti gli arrivi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%. Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi», sottolinea ...

Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma

Il divieto totale di raggiungere l'Italia da sedici Stati scade oggi, ma il governo ha deciso una proroga. Lo stesso succede per l'ordinanza del Ministero della Salute che impone la quarantena a chi p ...

Di tutti gli arrivi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%. Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi», sottolinea ...Il divieto totale di raggiungere l'Italia da sedici Stati scade oggi, ma il governo ha deciso una proroga. Lo stesso succede per l'ordinanza del Ministero della Salute che impone la quarantena a chi p ...