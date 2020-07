Tommaso muore schiacciato dal cancello di casa a soli 4 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Il piccolo Tommaso non c’è la fatta: il bimbo schiacciato dal cancello di casa è morto nonostante il tentativo dei soccorritori di salvargli la vita. La tragedia occorsa nella villetta di Dosson di Casier (Treviso), casa di uno degli acconciatori più famosi della zona, ha scosso l’intera nazione. Ieri sera, intorno alle 20:20, l’uomo e … Leggi su viagginews

