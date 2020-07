Sergio Vatta, un maestro del calcio (Di sabato 1 agosto 2020) Sergio Vatta è stato un maestro del calcio giovanile, ci ha lasciato qualche giorno fa. Era nato a Zara e vissuto a Torino. Dai piemontesi aveva preso il rigore, nel lavoro dei dalmati si portava dietro la determinazione e qualche imprecazione che gli scappava quando i ragazzi in campo facevano qualche cavolata. Ha guidato il settore giovanile del Torino dal 1976 al 1991 dalle cui fila sono usciti grandi campioni come Vieri, Lentini, Dino Baggio, Fuser, Mandorlini, Carbone, Cois, Crevero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ricordo da bambino sulle pagine di Ale’ Toro i report accurati delle partite della Primavera e dei suoi tanti trionfi, sui quali proprio Vatta appose la sua discreta, ma fondamentale, firma: in quell’ ...

Circa 300 persone hanno dato l’ultimo saluto a Sergio Vatta alla chiesa di San Rocco di Trofarello. Al funerale di Vatta hanno partecipato tantissimi volti illustri del Torino: da Comi – a rappresenta ...

