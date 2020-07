Regionali, Mauro: “A Mastella piace giocare secondo tempo con maglia avversaria” (Di venerdì 31 luglio 2020) tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Comprendo l’imbarazzo umano della senatrice Sandra Lonardo e apprezzo la sua scelta di iscriversi al gruppo misto, al contempo, però trovo politicamente anemiche le motivazioni adottate”. Inizia così un post di Domenico Mauro, candidato nel Sannio alle elezioni Regionali con Forza Itali, pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale. “Non si lascia un partito perché un proprio congiunto polemizza con il leader di un altro partito – continua Mauro – pur se coinquilini della medesima coalizione. Forza Italia e il sottoscritto hanno sempre e pubblicamente difeso il sindaco Clemente Mastella dagli attacchi scomposti degli oppositori e dal fuoco amico”. Poi il candidato ... Leggi su anteprima24

Approvando il decreto missioni il 16 luglio, il parlamento italiano ha deciso l’invio di un contingente militare nel Sahel, uno dei territori più interessati dalla lotta globale al terrorismo jihadist ...

A tre settimane dal termine ultimo per la presentazione delle liste, anche a San Giorgio a Cremano prende forma la volata per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Nelle ultime ore in città sono ...

