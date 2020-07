Processo a Salvini: il Senato da il via libera a procedere, ora rischia l’incandidabilità (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovedì 30 giugno l’aula di Palazzo Madama ha dato l’autorizzazione a procedere con il Processo contro il leader leghista Matteo Salvini. L’accusa, avanzata dal Tribunale dei ministri di Palermo è sequestro di persona per aver bloccato, quando era ancora Ministro dell’Interno, lo sbarco della nave Open Arms, tenendo in mare per quasi venti giorni i 164 migranti a bordo. Salvini, via libera al Processo L’aula del Senato si è espressa in merito alla relazione, promossa dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in cui si chiedeva di negare l’autorizzazione a procedere. I voti a favore del documento, tuttavia, sono stati solo 141, insufficienti, quindi a raggiungere la ... Leggi su notizieora

