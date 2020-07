Probabili formazioni Juventus Roma: turnover bianconero, Dzeko dal 1′ (Di venerdì 31 luglio 2020) Probabili formazioni Juventus Roma: turnover bianconero, Dzeko dal 1′. Diversi under 23 per Sarri in vista del match col Lione Una partita pur sempre sentita, nonostante le poche ambizioni di classifica. Juventus e Roma si sfidano domani sera in una partita poco importante dal punto di vista della classifica, ma entrambe le squadre cercheranno di chiudere la stagione con un successo. Entrambe le squadre vorranno prepararsi al meglio per i rispettivi impegni europei. COME ARRIVA LA Juventus – I bianconeri avranno diversi indisponibili per la sfida contro i giallorossi. Spazio al solito 4-3-3, con Muratore, Bentancur e Rabiot in cabina di regia. In attacco non Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Pjanic ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 38ª giornata Goal.com Probabili formazioni di Venezia-Perugia: veneti con gli undici di Cittadella, ospiti senza Gyomber e Di Chiara

Oggi alle 21:00 sarà decisiva Venezia-Perugia per il futuro delle due squadre: entrambe vogliono la certezza della salvezza, ma un pareggio non serve a nessuna delle due. Vediamo ora le probabili form ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI/ Diretta tv, Davide Calabria in dubbio (Serie A)

Milan Cagliari si gioca a San Siro domani sera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per la trentottesima giornata di Serie A senza più concreti motivi di classifica, ma non mancheran ...

