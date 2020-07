Perché i verbali del CTS sull’emergenza Coronavirus restano segreti (per ora) (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Consiglio di Stato, con decreto cautelare monocratico depositato oggi ha sospeso l’effetto della sentenza del Tar Lazio che consentiva l’accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza epidemiologica da Covid19, stabilendo il termine di 30 giorni entro il quale l’accesso deve essere reso possibile. Il presidente della terza sezione del consiglio di Stato ha ritenuto opportuno demandare la decisione cautelare al collegio, fissando la camera di consiglio per il prossimo 10 settembre, per non pregiudicare definitivamente l’interesse dell’amministrazione contraria all’ostensione degli atti in attesa della decisione del collegio (che sarebbe inutile ad ostensione degli atti avvenuta), vista la materia “meritevole di approfondimento” giuridico. Non si tratta dunque di un ‘no’ alla ... Leggi su nextquotidiano

VittorioSgarbi : Un Governo simile a un regime sudamericano. Perché tenere nascosti i verbali del “Comitato tecnico scientifico”? Di… - fleinaudi : Ci state scrivendo perché su @Corriere @LaStampa @repubblica non c’è una riga sull’importante sentenza del TAR Lazi… - IPredicatore : RT @PatriotaIl: Covid:Conte rifiuta l'ordine del TAR di pubblicare i verbali del comitato tecnico scientifico..perché? Dittatura? #Moviment… - gab08b : RT @albertobisin: A me sembra gravissimo che i verbali degli esperti non siano pubblici. C'è qualcosa che non capisco? @pdnetwork, chiedo… - Angelinidavide3 : RT @Libero_official: 'Perché ha negato ai giuristi di vedere i verbali in base ai quali ha chiuso l'Italia?': Paolo Becchi contro Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché verbali Ecco perché Conte vuole tenere segreti i verbali sul Coronavirus ilGiornale.it