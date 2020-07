Notte agitata al Pronto soccorso per il calciatore Brozovic: intervengono i carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) È stata una Notte agitata per Marcelo Brozovic, il centrocampista 27enne dell’Inter che, a Milano, ha dato in escandescenze in un Pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba, un croato di 42 anni, prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Alla fine, per riportare la calma, sono dovuti intervenire i carabinieri.Il calciatore di Zagabria, che già una quindicina di giorni fa si era visto sospendere la patente per un semaforo rosso preso a bordo della sua auto, una Rolls Royce, ieri sera è apparso su di giri, sempre per il tenore alcolico. Tanto che all’arrivo dei carabinieri, chiamati dai sanitari del Pronto soccorso ... Leggi su huffingtonpost

