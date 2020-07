Mattarella: la libertà non è il diritto di far ammalare gli altri (Di venerdì 31 luglio 2020) La libertà è un valore fondamentale in una democrazia, ma non può essere confusa con il "diritto di far ammalare gli altri". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio che ha anche ricordato "esattamente quattro mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini". Il presidente della Repubblica ha dedicato un lungo passaggio del suo discorso all epidemia di Coronavirus, avvertendo che non si deve "abbassare la guardia" anche per "rispetto di chi è morto" e poi ha aggiunto che "non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà" ma bisogna "evitare di confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri. Imparare a convivere con il virus ... Leggi su ilfogliettone

robersperanza : “Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri. Imparare a convivere con il virus non… - caritas_milano : 'Libertà non è fare ammalare gli altri' Sergio Mattarella Grazie Presidente! - Giorgiolaporta : 'Libertà non è far ammalare gli altri' afferma #Mattarella. Far sbarcare gente infetta che contagia gli altri è inf… - DBreymann : „La libertà non è far ammalare gli altri“ ha detto il presidente #Mattarella - Bravo, lo cosi e #Corona - maxoratio : RT @Adnkronos: #Covid, #Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' -

