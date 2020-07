Mattarella al Ventaglio: “Libertà non è far ammalare gli altri” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio: “Apertura regolare scuole è primo obiettivo” Il presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Le domande riguardavano principalmente la gestione della pandemia Covid e le ripercussioni nei prossimi mesi. “Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia“. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella spiegando ai giornalisti di non poter rispondere a tutte le loro domande. Le dichiarazioni La cautela sulla pandemia è un “richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non ... Leggi su zon

“Viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occ ...

La cautela sulla pandemia è un “richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi pr ...

