Mariana Rodriguez racconta della sua uscita in barca con Stefano De Martino: 'Siamo amici, con lui sto veramente bene' (Di venerdì 31 luglio 2020) ha parlato per la prima volta degli scatti che la immortalano insieme a . L'ex ballerino di amici pare sia da poco tornato single dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, ma sembra anche che ... Leggi su leggo

ElisaDiGiacomo : De Martino, Mariana Rodriguez: ‘Con lui sto bene, ma non c’è un fidanzamento’ - SmorfiaDigitale : Mariana Rodriguez racconta della sua uscita in barca con Stefano De Martino: Sia... - Notiziedi_it : Mariana Rodriguez rompe silenzio “Ecco cosa c’è tra me e De Martino…” - Notiziedi_it : “Lui il mio uomo ideale?”, Mariana Rodriguez si sbottona su Stefano De Martino - Italia_Notizie : Mariana Rodriguez rompe silenzio 'Ecco cosa c'è tra me e De Martino...' -