Maria De Filippi in bikini le batte tutte: guardate che fisico top (a 58 anni) (Di venerdì 31 luglio 2020) Difficile scovare le inarrestabili tracce di Maria De Filippi, per scovarla e rubarle qualche foto a tradimento, figuriamoci in bikini per giunta. Eppure l’estate 2020 ha dato questa opportunità imperdibile agli affamati paparazzi che, con grande soddisfazione, sono riusciti ad immortalare il caposaldo di Canale Cinque mentre si gode una meritata giornata di relax al mare. Incredibile, la brillante mente televisiva sfoggia un fisico da urlo. 58 anni dove? Naturalmente le vacanze della famiglia di Maurizio Costanzo hanno sempre luogo nella splendida Ansedonia, famosa e gettonata località di mare dove lui e Maria De Filippi possiedono una magnifica dimora per le vacanze estive. In barca con la conduttrice non poteva mancare l’adorato figlio ... Leggi su tuttivip

