Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso regina e re di Temptation Island 2020: sono la coppia più amata (Di venerdì 31 luglio 2020) Ma che cosa c’è da commentare dopo aver visto lo sguardo di Manila Nazzaro mentre arrivava al falò di confronto con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso e aver visto gli occhi dell’ex calciatore, due cuoricini dolcissimi al cospetto della sua anima gemella? Non ci sono dubbi: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono il re e la regina di questa edizione di Temptation Island. Il pubblico li ama e il percorso che la coppia ha fatto nel reality ha avuto senso dal primo all’ultimo minuto. Non a caso, un mese dopo, Lorenzo e Manila ringraziano la produzione di Temptation per ... Leggi su ultimenotizieflash

