Litiga con la moglie e ustiona il figlio di 7 mesi con acqua bollente: arrestato 41enne (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha dapprima Litigato con la moglie, poi se l’è presa con i due figli: il più grande, di quattro anni, colpito con un pugno al torace nel tentativo di proteggere la mamma; il secondo, di soli 7 mesi, ustionato con dell’acqua bollente. La vicenda è accaduta nel pomeriggio del 29 luglio alla periferia est di Roma: ad allertare la polizia in zona Tor Tre Teste sono stati i vicini della famiglia. L’uomo, originario del Marocco, è stato arrestato con accusa di maltrattamenti personali e lesioni gravi. Secondo quanto denunciato dalla moglie, l’uomo avrebbe afferrato il bambino indifeso e gli avrebbe gettato addosso dell’acqua bollente, arrecandogli ustioni di primo e ... Leggi su tpi

Telebari : Litiga con due automobilisti, li blocca allo svincolo per Bitritto e tira fuori un martello: sono poliziotti. Arres… - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: #Roma, litiga con la moglie e mette il figlio sotto l'acqua bollente - microcerotis : Elettorale: la Boschi contesta la formazione dei collegi e litiga con Minniti. Renzi e il pd s’infuriano… - cronacadiroma : #ROMA Mentre litiga con la moglie ustiona il figlio neonato - - SkyTG24 : #Roma, litiga con la moglie e mette il figlio sotto l'acqua bollente -