Ligue 2, un calciatore dell’Orléans positivo al Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Orléans, squadra che milita in Ligue 2 in Francia, attraverso un tweet ha reso noto che un calciatore – di cui non sono state comunicate le generalità – è risultato positivo al test per Covid-19. Di fatto, l’amichevole in programma – per via del protocollo sanitario da rispettare – è stata annullata. Le match amical de demain face à la Berrichonne de Châteauroux est annulé. En effet, un joueur de l’effectif Orléanais a été testé positif au Covid-19. Comme le veut le protocole et pour veiller à la protection de tous, la rencontre ne peut pas avoir lieu. pic.twitter.com/tMtMzVFeco — US Orléans (@US Orleans) July 31, 2020 Foto: twitter Orléans L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

