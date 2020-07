L’accusa di sessismo nei confronti di De Laurentiis e il presidente del Napoli che dice di non ricordare (Di venerdì 31 luglio 2020) Una vera e propria bufera si è alzata nella tarda serata di ieri nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall’Ansa, ci sarebbero stati momenti di tensione durante l’assemblea della Lega di Serie A a Milano, con il presidente del Napoli che avrebbe risposto piccato a una manager che gli contestava alcuni ritardi negli adempimenti relativi a tesserato del club. Durante l’accesa discussione, il patron della società partenopea avrebbe rivolto una frase sessista alla donna. Ma dallo staff del Napoli dicono che il presidente non ricordi di aver pronunciato quelle parole. LEGGI ANCHE > De Laurentiis lancia una frecciata al presidente della Repubblica: «Non è come gli altri, poteva ... Leggi su giornalettismo

