Integratore lattoferrina e covid-19: come i no vax strumentalizzano le notizie (Di venerdì 31 luglio 2020) Da circa una settimana a questa parte, in seguito a un servizio del TG3 Lazio, le esternazioni dei no vax incalliti prendono spuntoda una ricerca condotta dalle due Università romane Tor Vergata e La Sapienza sulla lattoferrina. Un filone se vogliamo parallelo a quello del negazionista che ha infettato tutta la famiglia, come raccontato pochi giorni fa, e che dopo il servizio mandato in onda a luglio dal TG3 Lazio richiede necessariamente un approfondimento. come avviene da mesi, infatti, la disinformazione a scopo “di propaganda” è dilagante. Ma soprattutto pericolosa, dando per certi dati che ancora non si possono considerare tali. lattoferrinaLa lattoferrina, contenuta nel latte di tutti i mammiferi, è una proteina scoperta nel 1939, di ... Leggi su bufale

Si fa un gran parlare dell'integratore lattoferrina come della soluzione decisiva contro il Covid.19. Complici diverse catene di meme e post social spinte da anti-vaccinisti, sembra quasi di trovarsi ...

