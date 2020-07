In calo la Borsa di New York (Di venerdì 31 luglio 2020) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,02%) e si attesta su 26.045 punti; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.226 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,25%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,28%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari (+0,67%) e informatica (+0,48%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-2,30%), beni industriali (-1,88%) e sanitario (-1,67%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Apple (+6,46%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -4,76%. Crolla Caterpillar, con una flessione del 3,43%. Vendite a piene mani su Boeing, che soffre un decremento del ... Leggi su quifinanza

