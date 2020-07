Highlights e gol Frosinone-Pisa 1-1: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Frosinone-Pisa, incontro valido per la trentottesima giornata della Serie B 2019/2020 e terminato 1-1, con le due compagini costrette a dividere la posta in palio. Marconi ha aperto le marcature con una rete al 58′, nata su iniziativa dell’ottimo Siega, vanificata da un rigore concretizzato da Ciano al 78′. Di seguito gli Highlights integrali. Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - infoitsport : Lazio-Brescia 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A - infoitsport : Highlights Hellas Verona-SPAL 3-0: Video Gol 37ª Giornata di Serie A - infoitsport : Torino-Roma 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A - romatoday : VIDEO | Torino-Roma 2-3, la nuova maglia porta bene: è Europa League. Gli highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Parte bene la formazione di casa impegnata contro l’Atalanta di Gasperini. La compagine ospite cerca punti per il secondo posto in campionato mentre la squadra di D’Aversa vorrebbe chiudere il campion ...Operazione aggancio riuscita con un Federico Chiesa in più. Serata magica per il numero 25 viola, tripletta e protagonista assoluto nel 4-0 della Fiorentina sul Bologna. Iachini "vendica" il beffardo ...