Giroud: "L'arrivo di Werner uno stimolo in più per me" (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Olivier Giroud, dopo essere stato di recente nel mirino di diversi club italiani, su tutti quali Inter e Lazio, ha deciso di restare a Londra e di continuare a vestire la maglia ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Giroud: 'Werner? Il suo arrivo è uno stimolo per me': Le parole del francese: 'Io mi sento in grado di dare il mass… - LucaParry85 : dopo la finale di fa cup giroud potrebbe lasciare anche se ha rinnovato a gennaio lo spazio per lui con l'arrivo di… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #Chelsea, l'arrivo di #Werner non spaventa #Giroud - Pall_Gonfiato : #Chelsea, l'arrivo di #Werner non spaventa #Giroud - LenaSaverio : @Vatenerazzurro1 @FootballAndDre1 Di fianco ad Eriksen in panchina. Ed altri 6 mesi di lacrime rimpiangendo il man… -