Double Fine è protagonista di un Humble Bundle con tante gemme a un prezzo stracciatissimo (Di venerdì 31 luglio 2020) Double Fine, uno degli studi maggiormente apprezzati di tutto il settore dei videogiochi, compie 20 anni.Per celebrare l'importante ricorrenza, Humble Bundle ha deciso di mettere a disposizione dei giocatori molti dei titoli più apprezzati della compagnia in un a nuova offerta sul sito."Brindiamo a vent'anni di Double Fine! Questo Bundle contiene ben due decenni di giochi, come RAD, Psychonauts, Everything e tanto altro ancora! In più, il tuo contributo sosterrà SpecialEffect, Girls Make Games e un'organizzazione benefica a tua scelta!", si legge nella descrizione del Bundle.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HumbleBundle festeggia i 20 anni di #DoubleFine. - jennybreakfree : RT @BTSARMYITALIA1: Importante: ??Ci sono dei DOUBLE VOTING DAY che ci permettono di votare 20 volte al giorno per categoria, per account… - BTSxArmy1673 : RT @BTSARMYITALIA1: Importante: ??Ci sono dei DOUBLE VOTING DAY che ci permettono di votare 20 volte al giorno per categoria, per account… - BTSARMYITALIA1 : Importante: ??Ci sono dei DOUBLE VOTING DAY che ci permettono di votare 20 volte al giorno per categoria, per acc… - giochiscontati : Nuovo Humble Bundle disponibile! #HumbleDoubleFine #HumbleBundle #DoubleFine #GameBundle #Psyconauts #BrutalLegends… -

Ultime Notizie dalla rete : Double Fine Vent'anni di Double Fine Tiscali.it Welfare, Italia: per Scarpetta (OECD) nel nostro Paese saranno persi 1,15 milioni di posti di lavoro entro fine anno

“In Italia 1,15 milioni di posti di lavoro persi entro fine anno: saranno 1,48 milioni in caso di un nuovo picco di pandemia in autunno”. A dirlo è Stefano Scarpetta, Direttore del Dipartimento di Emp ...

Vent'anni di Double Fine

Era il Luglio del 2000 quando Tim Schafer fondò una delle compagnie di sviluppo in ambito videoludico più talentuoso e innovativo. Aiutato da un piccolo manipolo di programmatori, Schafer iniziò a San ...

“In Italia 1,15 milioni di posti di lavoro persi entro fine anno: saranno 1,48 milioni in caso di un nuovo picco di pandemia in autunno”. A dirlo è Stefano Scarpetta, Direttore del Dipartimento di Emp ...Era il Luglio del 2000 quando Tim Schafer fondò una delle compagnie di sviluppo in ambito videoludico più talentuoso e innovativo. Aiutato da un piccolo manipolo di programmatori, Schafer iniziò a San ...