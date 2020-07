Coronavirus, Mattarella: uso fondi Ue sia tempestivo e concreto (Di venerdì 31 luglio 2020) Nessuno avrebbe potuto 'affrontare e vincere da solo' la sfida del Coronavirus, e per questo 'abbiamo assistito a un inimmaginabile cambio di paradigma politico e istituzionale della Ue'. A dirlo è il ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non… - LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - generacomplotti : RT @repubblica: Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' - Agenzia_Dire : #COVID__19, il monito di #Mattarella contro i ribelli della mascherina: 'Non tenerla non è espressione di liberà. N… -