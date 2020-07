Come avere una schiena sexy, come quella di JLo, ai tempi dello smart working (Di venerdì 31 luglio 2020) Non ha rinunciato a un belfie, ovvero al selfie al Lato B, nemmeno in lockdown. Jlo è una vera retro-centrica. Schiena e fondoschiena sono la sua «fissazione» e conosce tutte le astuzie per mantenerli tonici e sexy. Tra queste le più famose sono: gli squat bassi, la danza, gli allenamenti workout differenti, anche in coppia come si può notare sul suo profilo di Tik Tok . Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Come avere una bicicletta elettrica GRATIS anziché solo 500 EURO TecnoAndroid Discoteche, riapertura rinviata: «Troppi rischi da feste e locali»

Il Governo frena sulle nuove riaperture. In sintesi: per scrivere il nuovo Dpcm, che avrebbe dovuto contenere una serie di decisioni come la riapertura delle discoteche e delle fiere, si aspetteranno ...

Isole tascabili

Due amici, Elena Braghieri e Massimo Alba. In comune l’amore per le Eolie: sono nati così sei fazzoletti da collezione Quando da un incontro di anime nasce una collezione bella e inaspettata di fazzol ...

