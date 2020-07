Cinema in lutto, morto Alan Parker (Di venerdì 31 luglio 2020) Alan Parker è morto all’età di 76 anni. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel Cinema internazionale. LONDRA (INGHILTERRA) – Il mondo del Cinema internazionale piange Alan Parker, morto all’età di 76 anni. Una lunga carriera sul grande schermo per uno dei registi più conosciuti in tutto il mondo e candidato anche a due Premi Oscar. Negli ultimi anni Parker ha dovuto lottare con una malattia. Una battaglia che è finita nella giornata di venerdì 31 luglio 2020 quando la famiglia ha annunciato il decesso del regista. Con lui si chiude una pagina importante del Cinema mondiale anche se il suo nome resterà immortale grazie ai diversi film che ... Leggi su newsmondo

