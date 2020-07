Billie Eilish canta «My future»: testo, significato, video e recensione (Di venerdì 31 luglio 2020) Sempre grande, Billie Eilish, ogni volta che fa qualcosa. La cantante ha pubblicato nottetempo a sorpresa un nuovo singolo, intitolato My future. Si tratta del primo brano inedito a un anno e quattro mesi dalla pubblicazione del suo album When we all fall asleep, where do we go? (del marzo 2019) e dall’uscita del brano No Time to Die (febbraio 2020) per la colonna sonora del film 007. Un paio di mesi fa, a dire il vero, la cantautrice aveva pubblicato un cortometraggio per rispondere agli haters e al body shaming, intitolato Not My Responsability, facendo ancora una volta centro con un brano (e una clip) a ennesima riprova del suo talento. Il brano My future, invece, è il primo inedito (al di fuori, appunto, dal main theme per il 25°film di James Bond) che ... Leggi su gqitalia

