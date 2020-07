Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 5 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Mercoledì 5 agosto 2020 – L’inganno di Nadja: Nadja ruba un’ecografia ad una paziente per far credere a Tim di essere incinta. L’uomo si commuove e la donna può fare salti di gioia, perchè così facendo riesce a convincerlo circa la necessità delle loro nozze. Successivamente Franzi si rende conto che forse deve farsi da parte, ma c’è qualcosa di Nadja che non la convince per questo motivo vuole aspettare ancora un pò prima di mollare una volta e per tutte, ma cosa ne pensa Tim di questa faccenda? L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 5 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

