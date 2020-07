Travolto dal cancello scorrevole di casa: bambino di 4 anni in fin di vita (Di giovedì 30 luglio 2020) E' stato sottoposto questa notte a un delicato intervento di neurochoirirgia alla testa dove vive con genitori, in via IV Novembre a Dosson di Casier, Treviso ,. Il bambino ha riportato lesioni ... Leggi su leggo

RosaConte20 : Morto a 15 anni travolto dal treno, un nuovo messaggio fa riaprire le indagini - infoitsport : Serie A, il Lecce passa a Udine e spera ancora. Genoa travolto dal Sassuolo, vince il Verona - Clotild75026688 : @GassmanGassmann Io non credo nella sincerità delle scuse. È stato travolto dal giusto disappunto (a voler essere e… - GussagoNews : Alessandro torna a camminare: fuori pericolo ed in miglioramento il bambino travolto dal trattore un mese fa a Ronc… - oggitreviso : Bimbo di 4 anni travolto dal cancello: ricoverato in gravi condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto dal Morto a 15 anni travolto dal treno, un nuovo messaggio fa riaprire le indagini Il Messaggero Sardegna, sub muore falciato dall'elica di un motoscafo

Sassari, 30 luglio 2020 - Un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo nelle acque dell'Isola rossa, nel nord Sardegna. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha perso una gamba, tranciata ...

Violenza sulle donne, segue 15enne, la blocca e tenta di abusare di lei

Pedina Sara (nome di fantasia), 15 anni, nel pomeriggio fin dentro il condominio dell’adolescente nel quartiere Portuense, vicino alla stazione Trastevere, dove poi tenta di stuprarla. Il responsabile ...

Sassari, 30 luglio 2020 - Un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo nelle acque dell'Isola rossa, nel nord Sardegna. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha perso una gamba, tranciata ...Pedina Sara (nome di fantasia), 15 anni, nel pomeriggio fin dentro il condominio dell’adolescente nel quartiere Portuense, vicino alla stazione Trastevere, dove poi tenta di stuprarla. Il responsabile ...