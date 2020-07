Tragedia in Sardegna: Sub travolto da un’imbarcazione, muore dissanguato (Di giovedì 30 luglio 2020) Terribile episodio avvenuto in Sardegna, nelle acque nei pressi dell’Isola rossa, nel nord Sardegna dove un sub ha trovato la morte per dissanguamento. Cronaca del fatto L’uomo, non ancora identificato, è stato travolto dall’imbarcazione di un turista milanese, che lo ha subito soccorso e portato al porto Isola Rossa dove purtroppo la vittima è arrivata già priva di vita nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, a causa dell’ingente perdita di sangue dovuta ad una lesione profonda causata dall’elica della barca che ne avrebbe tranciato una gamba. Autorità al lavoro I Carabinieri, il 118 assieme alla Guardia Costiera si sono recati sul luogo dell’accaduto, mentre la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta, affidata al pm Nadia La Femina. ... Leggi su giornal

