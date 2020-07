Tragedia all'Isola Rossa, sub perde la vita travolto dall'elica di un'imbarcazione (Di giovedì 30 luglio 2020) , Visited 672 times, 824 visits today, Notizie Simili: perde il controllo dell'auto e si schianta contro… Sbatte la testa in barca e perde conoscenza,… "Sali che ti do un passaggio". E poi lo ... Leggi su galluraoggi

msgelmini : La notte del #26luglio 2019 moriva in circostanze drammatiche #CercielloRega. Sua moglie, gli amici, i familiari e… - UnioneSarda : #Sassari, tragedia all'Isola Rossa - albemutti : @michele_geraci @AlbertoBagnai @borghi_claudio se da 30 anni ancora non hanno capito la tragedia post-golpe del '93… - HLercio : Milano – E’ finita in tragedia quella che sembrava essere una semplice serata all’insegna della musica rap e del pu… - MarcoSanavia1 : È più o meno dall’epoca del liceo che mi chiedono perché, invece di fare quel che faccio, non mi dedico all’umorism… -