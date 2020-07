‘Supervivientes’, Gianmarco Onestini svela i motivi per cui Hugo Sierra e Ivana Icardi non sarebbero davvero innamorati! (Di giovedì 30 luglio 2020) La relazione tra Ivana Icardi e Hugo Sierra sembra proseguire a gonfie vele. Nonostante lo scetticismo dei più, dato dal comportamento ambiguo del Sierra a Supervivientes, la coppia sembra oggi molto serena. Proprio nel reality spagnolo, i due si erano conosciuti ed innamorati, tanto da arrivare ad avere rapporti sessuali proprio in Honduras. In un secondo momento, però, Hugo aveva troncato inaspettatamente con Ivana, lasciandola di stucco. Solo una volta fuori dal programma, i due si sono riappacificati e vivono oggi a Palma de Mallorca. C’è però ancora qualcuno che non crede nel loro legame, ossia Gianmarco Onestini. Il ragazzo, reduce dal successo del suo primo singolo Maracaná, ha sempre ... Leggi su isaechia

Ultime Notizie dalla rete : ‘Supervivientes’ Gianmarco