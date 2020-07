Strage discoteca di Corinaldo, condannata la banda dello spray (Di giovedì 30 luglio 2020) A poco più di un anno e 7 mesi dai tragici fatti di Corinaldo, oggi ad Ancona è arrivato il primo verdetto per la Strage: tutti i membri della banda dello spray sono stati condannati. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Erano lì in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, ma si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Sei gli imputati, poco più che 20enni, originari della Bassa Modenese, accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali, rapine e furti con strappo (DALLA TRAGEDIA AGLI ARRESTI). Leggi su tg24.sky

