Sondaggi, la Lega perde ancora: il Pd adesso è davvero vicino. Risalgono anche M5s e FdI (Di giovedì 30 luglio 2020) L’emorragia di consensi della Lega non si è ancora fermata. E ora l’etichetta di primo partito del Paese, sbandierata da Matteo Salvini anche nell’aula del Senato, è più che mai in bilico: stando all’ultimo Sondaggio realizzato da Ixè, il Partito democratico è a meno di un punto percentuale di distanza. Poco più di un anno fa, alle Europee del 26 maggio 2019, il divario era arrivato a superare l’11% di voti. Il crollo del Carroccio si affianca a una ripresa per i due principali partiti della maggioranza: il Pd si avvicina al 22%, mentre il Movimento 5 stelle guadagna un punto percentuale è arriva al 16,7%. Nell’opposizione invece l’unica a sorridere è Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia di nuovo in crescita. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

