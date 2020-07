Sampdoria, Stefano Versace conferma l’interesse e svela il progetto (Di giovedì 30 luglio 2020) Stefano Versace interessato ad acquisire la Sampdoria: l’imprenditore lo ha dichiarato in un post social e ha parlato dei progetti da voler realizzare Da tempo si rincorrono voci di cambiamento all’interno della Sampdoria: dopo il primo pensiero di Vialli ed altri rumors, si trova una prima conferma nell’interesse di Stefano Versace per il dopo Massimo Ferrero. Imprenditore che sta conquistando gli Stati Uniti con il gelato Made in Italy, è stato lui stesso a confermare le notizie circolate negli ultimi giorni con un messaggio social. “Vorrei precisare che al momento la trattativa è in uno stadio embrionale – scrive l’imprenditore -. Oggi il presidente della Sampdoria è Massimo ... Leggi su zon

