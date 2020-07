Salvini fermava gli sbarchi, va a processo: “A testa alta, mi porto Conte” (Di giovedì 30 luglio 2020) Seppure con una maggioranza risicata, il Senato vota per il sì al processo a Salvini. Matteo Renzi ha ‘tradito’ rimangiandosi la parola. Una maggioranza risicata che è anche lo specchio di un momento politico dove non esistono vincitori nè vinti e nessuno può sentirsi davvero sicuro attaccato alla poltrona. Come succede da un pò di tempo, è Renzi a fare un pò da ago della bilancia sulle deciosni più importanti in Senato: un partito piccolo piccolo nelle preferenze degli italiani, eppure così decisivo. Renzi aveva optato per il no al processo a Salvini: era il 26 maggio. Oggi, improvvisamente cambia idea: “ho letto meglio le carte” – dice il leader di Italia viva. L’Aula del Senato, dunque, ha autorizzato ... Leggi su chenews

