Richmond: sulla statua confederata compare un ologramma in memoria di George Floyd – Il video (Di giovedì 30 luglio 2020) Un ologramma in memoria di George Floyd, l’afroamericano di 46 anni morto a Minneapolis il 25 maggio scorso, quando l’agente Derek Chauvin, si è inginocchiato sul suo collo per 8 minuti e 46 secondi – è stato proiettato nella serata di giovedì, 29 luglio di fronte alla statua confederata del generale Robert E. Lee a Richmond, Virginia. Molti spettatori, inclusi i componenti della famiglia di Floyd, si sono riuniti all’inaugurazione di questo memoriale temporaneo. La proiezione tridimensionale mostra delle luci, simili a della lucciole, che si uniscono per mostrare il volto di Floyd e il suo nome. I suoi familiari sono andati all’evento inaugurale tenuto dal ... Leggi su open.online

(Teleborsa) - In recupero l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero, che si riporta in territorio positivo a luglio. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, ha recu ...

L’indice dell’attività manifatturiera della Fed di Richmond nel mese di luglio ha battuto le attese degli analisti. Vediamo i dettagli L’indice dell’attività manifatturiera elaborato dalla Federal Res ...

