Panasonic: nuova versione 2.1 del firmware per LUMIX S1H (Di giovedì 30 luglio 2020) Panasonic rilascia la versione 2.1 del firmware per LUMIX S1H che supporta l’uscita video RAW su HDMI Panasonic ha annunciato il lancio della versione 2.1 del firmware che consentirà a LUMIX S1H di supportare l’uscita video RAW su HDMI. Sviluppato in collaborazione con Atomos, produttore globale di attrezzature di ripresa per i videomaker professionisti, il nuovo firmware consente la trasmissione di un flusso di dati video RAW a 5.9K/29.97p e 4K/59.94p1 su HDMI, salvabili come Apple ProRes RAW sul monitor/registratore 4K HDR Atomos Ninja V. Il firmware è inoltre compatibile con il formato 3.5K anamorfico 4:3. In linea con l’impegno a fornire soluzioni innovative per la produzione di ... Leggi su tuttotek

