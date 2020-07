Multa passaggio con il rosso, se il T-Red non è tarato, è nulla? (Di giovedì 30 luglio 2020) Con l’estate aumentano le multe, sappiamo che le sanzioni con autovelox se non tarati periodicamente la Multa è nulla, questo principio è valido anche per la sanzione per il passaggio con il rosso? Scopriamolo insieme in base alle ultime sentenze e al codice della strada. Multa: passaggio con il rosso Il passaggio con il rosso ha scattare la Multa, segnalato dalle telecamere installate sul semaforo o nelle vicinanze. Il meccanismo T-Red o photo red, non lascia scampo, e arriverà l’infrazione al Codice della strada in breve tempo. Tranne che non si pensi di contestare la Multa che non è di facile opposizione. L’unica opposizione, che potrebbe avere un ... Leggi su notizieora

