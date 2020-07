Messi all’Inter? L’indizio arriva dai bookmakers (Di giovedì 30 luglio 2020) I bookmakers credono nel trasferimento di Lionel Messi all’Inter: dimezzata la quota, da 7,50 a 4 Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco in casa Barcellona. In attesa di un rinnovo oltre il 2021 che potrebbe non arrivare, il fuoriclasse argentino resta un desiderio dell’Inter. Le smentite si sono già sprecate, ma qualcuno ci crede davvero. Oltre ai tifosi nerazzurri, anche i bookmakers stanno considerando realizzabile il trasferimento della Pulce a Milano. La quota infatti si è dimezzata, passando da 7,50 a 4. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

rtl1025 : ?? #Messi all’#Inter. Dalla gigantografia virtuale proiettata sul Duomo al sogno che forse diventa realtà ?? di… - FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - Gazzetta_it : Leo come CR7: #Messi all'Inter un'utopia da 260 milioni. Ma solo se si libera gratis - Filippo26446770 : RT @RiccardoDanna1: #Messi all'#Inter? La suggestione prende sempre più corpo. #Suning ha le risorse per fare qualsiasi cosa. Se c'è un s… - alessandroobobo : #MessiInter Se l'anno prossimo #Messi all'#Inter fa più di 15 Gol... -

