Marco Melandri è pronto al rientro in Superbike (Di giovedì 30 luglio 2020) Una carriera finita che ora sta per ricominciare. Con un insolito intreccio stile sliding doors, quasi normale in questo bizzarro 2020, Marco Melandri fa il suo ritorno ufficiale in Superbike. Questo weekend, a Jerez, il ravennate esordirà sulla Ducati del Barni Racing, con cui ha annunciato un accordo per tutta la stagione. L’ex iridato della 250 guiderà una Panigale V4R, la moto che avrebbe voluto guidare prima che la casa bolognese lo scaricasse, per prendere Alvaro Bautista. Il ritorno di Marco Melandri in Superbike Marco Melandri si ripresenta al mondiale Superbike in uno scenario insolito. Dal primo round in Australia (a cui non ha partecipato), al secondo di Jerez questo weekend, sono passati cinque ... Leggi su sport.periodicodaily

OA_Sport : Superbike, GP Spagna 2020 con 5 novità: debutta Lorenzo Gabellini, torna Marco Melandri - gponedotcom : Jerez: Melandri ritrova la Ducati, ma rinuncia alla “Manu”: Manuela, moglie del pilota romagnolo e presenza fissa n… - igorducati : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - A #Jerez il ritorno di Marco #Melandri, ingaggiato da #Barni #Ducati. Un'interessante sfida per squadra e pilo… - PaoloGozzi1 : Marco #Melandri a Jerez sale sulla Ducati del team Barni tornando a vedersela con Jonathan #Rea e confrontandosi a… - dianatamantini : SUPERBIKE - A Jerez il ritorno di Marco Melandri, ingaggiato dal Barni Racing Team. Un'interessante sfida per squad… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Melandri SBK, Melandri lascia le curve di Manuela, per le pieghe con la Ducati Motosprint.it Superbike a Jerez (Spagna): calendario, orari e guida tv

Ci sarà anche il rientro di Marco Melandri con Ducati e la wildcard Aprilia. Tutto live su Skysport MotoGP canale 208. SBK gara 1 e 2 sabato e domenica ore 14 Primo round post lockdown in scena ...

Domani G in regalo: Sagan, Froome e i segreti di una stagione anomala

La stagione di ciclismo più strana è al via e il magazine della Gazzetta vi aiuta a decifrarla: copertina dedicata al tre volte campione del mondo, poi spazio ai personaggi più attesi e ai protagonist ...

Ci sarà anche il rientro di Marco Melandri con Ducati e la wildcard Aprilia. Tutto live su Skysport MotoGP canale 208. SBK gara 1 e 2 sabato e domenica ore 14 Primo round post lockdown in scena ...La stagione di ciclismo più strana è al via e il magazine della Gazzetta vi aiuta a decifrarla: copertina dedicata al tre volte campione del mondo, poi spazio ai personaggi più attesi e ai protagonist ...