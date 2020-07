L’ex Pm Gherardo Colombo: “Presto una nostra nave per salvare i migranti in mare” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ex Pm Gherardo Colombo ha annunciato la nascita di ResQ, un’associazione che presto porterà in mare una nave per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Gherardo Colombo, ex Magistrato del pool di Mani Pulite, oggi Presidente della Garzanti Editore, ha annunciato la nascita di una nuova associazione, denominata “ResQ-People Saving People”. La ResQ, ha l’obiettivo, tramite … L'articolo L’ex Pm Gherardo Colombo: “Presto una nostra nave per salvare i migranti in mare” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

