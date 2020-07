Leonardo: con Covid tengono ricavi giù utile, nuova guidance (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 30 LUG - Leonardo chiude i conti del primo semestre 2020 sottolineando la "pronta risposta al Covid-19" e la "tenuta dei risultati del primo semestre 2020 di fronte ad una sfida senza ... Leggi su corrieredellosport

DavidRo59411925 : RT @Leonardo_IT: ??#ComunicatoStampa Positiva risposta alla pandemia anche grazie al business militare/governativo. Buona performance nel 1º… - guggamba : RT @Leonardo_IT: ??#ComunicatoStampa Positiva risposta alla pandemia anche grazie al business militare/governativo. Buona performance nel 1º… - Leonardo_IT : ??#ComunicatoStampa Positiva risposta alla pandemia anche grazie al business militare/governativo. Buona performance… - iconanews : Leonardo: con Covid tengono ricavi giù utile, nuova guidance - fisco24_info : Leonardo: con Covid tengono ricavi giù utile, nuova guidance: Profumo, resilienza in condizioni di mercato estreme -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo con

Roma, 30 lug 18:17 - (Agenzia Nova) - Leonardo ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi per 5,878 miliardi di euro: un dato in linea con i 5,962 registrati nello stesso periodo del 2019, con una ...Roma, 30 lug 18:33 - (Agenzia Nova) - Leonardo ha presentato una nuova guidance per il 2020 ... in particolare per la componente export, con conseguente impatto sui volumi di produzione e margini ...