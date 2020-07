La Sardegna brucia, in fiamme 20 ettari di pascoli (Di giovedì 30 luglio 2020) CAGLIARI – Circa 20 ettari di campagne e pascoli in cenere. Questo il bilancio, ancora provvisorio, dell’ennesima giornata di incendi in Sardegna. Sono 21 in roghi segnalati oggi in tutto il territorio regionale dagli uomini del Corpo forstale, sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. A Orroli, nel Sud Sardegna, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di pascoli cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.36. A Uta, città metropolitana di Cagliari, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula e il Super Puma dalla base del Corpo forestale di Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 17 ettari di incolti e di rimboschimento di eucaliptus. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nelle campagne di Triei, in provincia di Nuoro, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di sughereta. Operazioni di spegnimento concluse alle 16.44. Leggi su dire

marialocci33 : @valeriazuppa1 Io vivo a Cagliari in Sardegna, altro che bolle qui si brucia completamente essendo non molto lonta… - vivere_sardegna : Sardara, brucia nella notte l’auto del sindaco Montisci. I vigili: “Nessun atto voluto” - UnioneSarda : #Sardegna - L'Isola brucia ancora, interviene l'elicottero a #Burgos e #Baratili - nap_ala : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Brucia il nord dell'Isola, incendi a #Sassari e #Chiaramonti - cagliaripad : La Sardegna brucia: 22 incendi, intervengono i mezzi aerei -

In fumo 45 ettari di area boschiva bruciata e una trentina ... Uno dei canadair è arrivato dalla Sardegna. Per il velivolo dell’Aeronautica Militare si è trattato del terzo intervento in quattro ...

Fuoco ai rifiuti a Sant’Elia, forte puzza durante Cagliari – Juve

Durante il match di Serie A si è avvertito a lungo il fumo di un incendio appiccato da ignoti alle cataste di spazzatura presenti nel quartiere limitrofo. Il problema rifiuti nella città di Cagliari a ...

