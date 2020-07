Juventus-Higuain, siamo ai titoli di coda: addio Pipita, ecco le due squadre che se lo contendono (Di giovedì 30 luglio 2020) addio Juventus per Gonzalo Higuain. La parabola in bianconero dell'argentino sarebbe ufficialmente arrivata al termine: in scadenza tra un anno, percepisce oltre 7 milioni di euro di ingaggio. E, soprattutto, non fa parte dei progetti a lungo termine del club. Dunque Fabio Paratici lavora per cederlo nella prossima finestra di mercato. E secondo Don Balon potrebbe tornare in Liga: a contendersi il bomber, classe '87, Siviglia e Valencia. Come detto, per il Pipita sarebbe un ritorno in Spagna, dopo aver militato dal 2007 al 2013 al Real Madrid, per poi trasferirsi al Napoli. Tutte da decidere le formule e le cifre del trasferimento. Leggi su liberoquotidiano

