Instagram accede segretamente alla fotocamera, ma potrebbe essere un bug che non minaccia la privacy (Di giovedì 30 luglio 2020) Instagram accede alla fotocamera dello smartphone ad insaputa dell’utente: questo almeno è quanto mostra la beta del sistema operativo mobile Apple iOS 14. Come forse ricorderete infatti il sistema – che è ancora in versione beta e sarà reso disponibile il prossimo autunno – introdurrà diverse novità, tra cui due “spie” colorate, che si illumineranno quando qualsiasi app accede alla fotocamera frontale o al microfono. Una funzione assai utile per la privacy e la sicurezza che, da quando la beta è diventata disponibile ai tester, sta segnalando tanti accessi da parte di programmi più o meno insospettabili, tra questi nelle scorse ore è toccato anche a ... Leggi su ilfattoquotidiano

HDblog : iOS 14 smaschera Instagram: accede alla fotocamera anche quando non in uso - clikservernet : Instagram accede segretamente alla fotocamera, ma potrebbe essere un bug che non minaccia la privacy - Noovyis : (Instagram accede segretamente alla fotocamera, ma potrebbe essere un bug che non minaccia la privacy) Playhitmusi… - Mau7101 : RT @therebus: Instagram accede alla fotocamera di nascosto - therebus : Instagram accede alla fotocamera di nascosto -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram accede Instagram accede segretamente alla fotocamera, ma potrebbe essere un bug che non minaccia la privacy Il Fatto Quotidiano Instagram accede segretamente alla fotocamera, ma potrebbe essere un bug che non minaccia la privacy

Instagram accede alla fotocamera dello smartphone ad insaputa dell’utente: questo almeno è quanto mostra la beta del sistema operativo mobile Apple iOS 14. Come forse ricorderete infatti il sistema – ...

I Big Tech al Congresso, com’è andata: il numero di domande per ciascuno, le risposte, gli sfondi

È durata cinque ore e mezza la testimonianza al Congresso di Washington delle quattro personalità più importanti del mondo della tecnologia: insieme i loro affari valgono circa 5mila miliardi di dolla ...

Instagram accede alla fotocamera dello smartphone ad insaputa dell’utente: questo almeno è quanto mostra la beta del sistema operativo mobile Apple iOS 14. Come forse ricorderete infatti il sistema – ...È durata cinque ore e mezza la testimonianza al Congresso di Washington delle quattro personalità più importanti del mondo della tecnologia: insieme i loro affari valgono circa 5mila miliardi di dolla ...