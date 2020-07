Incidente mortale a Trieste: morto Vigile del Fuoco (Di giovedì 30 luglio 2020) Incidente mortale a Trieste, morto un Vigile del Fuoco. Tragedia consumata sulla strada per Basovizza. I dettagli dello scontro Incidente mortale a Trieste nel pomeriggio, morto un Vigile del Fuoco dopo uno scontro tremendo sulla strada per Basovizza. Un terribile schianto è arrivato lungo il bivio ad H tra l’autobus della Trieste trasporti e due motociclette. Un centauro ha perso la vita e si trattava proprio di un Vigile del Fuoco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Non si conosce ancora l’identità della vittima tantomeno a quale Caserma ... Leggi su bloglive

TRIESTE Incidente mortale attorno alle 13 di oggi sulla strada per Basovizza. Il sinistro ha coinvolto due motociclette e un autobus: nell'impatto uno dei due centauri ha perso la vita ...

